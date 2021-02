Lesieur Cristal est une entreprise marocaine, engagée depuis près de 80 ans aux côtés des Marocaines et des Marocains en leur proposant des huiles de table de grande qualité au prix le plus juste.

A l’écoute de ses clients et de ses partenaires, Lesieur Cristal comprend l’émoi suscité par la hausse des prix du marché des huiles de table au Maroc ces quatre derniers mois.

Cette augmentation, qui touche tous les opérateurs, est liée à la flambée des prix des matières premières agricoles à l’international et plus particulièrement celles utilisées pour la fabrication des huiles de table. Depuis mai 2020, le cours du soja a augmenté de 80% et celui du tournesol de 90%.

Ayant le devoir d’assurer l’approvisionnement du Royaume en ces temps de crise sanitaire mondiale, Lesieur Cristal a réussi à constituer des stocks de matières premières pour éviter tout risque de pénurie. Ces stocks lui ont permis de retarder le plus possible la répercussion de la hausse des cours mondiaux auprès des consommateurs marocains.

La flambée des cours des matières premières agricoles s’accentuant durablement, Lesieur Cristal a été contrainte d’en répercuter une partie dans ses prix, à l’instar de tous les opérateurs du marché.

Soucieux de préserver le pouvoir d’achat des Marocains, Lesieur Cristal continuera à faire son maximum pour amortir l’impact de la volatilité des cours des matières premières.