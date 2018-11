Infomédiaire Maroc – Le Bilan national en matière de garanties relatives aux droits de rassemblement et de manifestation confirme que le Maroc est sur la bonne voie, a indiqué, jeudi à Rabat, le ministre d’Etat chargé des droits de l’Homme, Mustapha Ramid.

Intervenant lors de la journée d’étude sur les droits d’association et de rassemblement, organisée à l’occasion du 60-ème anniversaire de la promulgation des Dahirs des libertés publiques de 1958, Ramid a rappelé que les protestations pacifiques ont connu une dynamique importante ces dernières années, précisant que l’année 2017 a été marquée par l’organisation 17 511 protestations, auxquelles ont participé 852 904 citoyens, soit une moyenne de 48 protestation par jour ayant mobilisé 2 337 participants.

Ramid a rappelé, dans ce sens, l’adoption par le gouvernement, le 21 décembre 2017, du Plan d’action national en matière de démocratie et des droits de l’Homme (PANDDH), venant apporter un ensemble de mesures de référence visant à protéger les libertés de rassemblement, de réunion pacifique et de manifestation, outre la création d’associations.

Le plan, poursuit Ramid, a pour finalité également d' »établir un équilibre entre la préservation de l’ordre public et le respect des droits de l’Homme, conformément aux valeurs de la citoyenneté et du respect de la loi, ainsi que le renforcement du rôle des mécanismes institutionnels aux niveaux national, régional et local, en termes de suivi de la cadence des mouvements revendicatifs et sociaux.

Et d’ajouter que pour atteindre ces objectifs, le plan a adopté huit mesures d’ordre législatif et institutionnel, citant, entre autres, la poursuite du processus d’harmonisation du cadre juridique relatif aux libertés de rassemblement et d’association, l’examen des lois régissant les libertés publiques, la vérification des règles juridiques et procédures relatives aux différentes formes et types de manifestations, la simplification des procédures d’octroi d’autorisations de manifestations avec la bonne application des règles en vigueur et le renforcement des mécanismes d’intervention institutionnel et proactive pour éviter les tensions civiles et prévenir les violations.

Rédaction Infomédiaire