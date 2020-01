La zone de libre-échange continentale africaine (ZLECA) pourrait générer d’importantes opportunités de croissance, si elle est pleinement mise en oeuvre, a souligné la Conférence des Nations unies sur le commerce et le développement (CNUCED).

» Si elle est pleinement mise en œuvre, la ZLECA pourrait ouvrir d’importantes opportunités de croissance, en particulier pour les pays qui sont mieux placés pour récolter les fruits du commerce intra-régional », précise la CNUCED dans un rapport sur « Le libre échange en Afrique: opportunités et défis ».

Par ailleurs, « si ces gains peuvent être partagés plus largement à l’échelle du continent, les avantages tangibles de la ZLECA seront manifestes pour tous les Africains », fait observer le rapport.

D’après la même source, les pays ayant une bonne intégration commerciale et des économies ouvertes sont les plus susceptibles de bénéficier économiquement de tarifs douaniers plus bas. Cependant, il reste des obstacles critiques avant que l’accord puisse être pleinement mis en œuvre et avoir des avantages tangibles pour toutes les parties concernées, estime la CNUCED.

L’organisation fait observer que l’année 2019 marque une période mémorable dans l’histoire du commerce africain avec l’entrée en vigueur de l’Accord de libre-échange continental africain.

« Le succès de l’Afrique dans l’accroissement de la prospérité économique pour tous sur le continent dépendra essentiellement de sa capacité à transformer la ZLECA en catalyseur de changement structurel et de prospérité », fait remarquer le rapport.

La CNUCED estime, par ailleurs, que les pays africains n’investissent pas suffisamment dans la connectivité et les infrastructures, ce qui entrave considérablement le commerce régional. « Pour inverser cette tendance, un investissement massif et stratégique dans la connectivité et l’infrastructure est essentiel », ajoute la même source