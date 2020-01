Le plan d’action multisectoriel de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles pour la période 2020-2021 a été lancé ce mardi à Rabat.



Le plan a été lancé lors d’une cérémonie présidée par le ministre de la santé, Khalid Ait Taleb, en présence des représentants des agences du système des Nations Unies au Maroc et des représentants des différents départements ministériels et organismes non gouvernementaux, indique un communiqué du ministère.



Ce plan d’action opérationnel couronne la continuité d’un processus initié depuis plusieurs années et marqué par le lancement, en février 2019, de la stratégie nationale multisectorielle de prévention et de contrôle des maladies non transmissibles 2019-2029 et par la charte nationale de prévention et de lutte contre ces maladies, signée en avril 2019 par 17 partenaires, dont 13 départements ministériels, sous la présidence du chef du gouvernement et en présence du directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.



Ainsi, ce cadre concrétise le principe d’intégration de la santé dans toutes les politiques, à travers lequel chaque département s’est engagé à mettre en œuvre des actions relevant de ses compétences pour assurer à la population des environnements favorables à la santé.



Les maladies non transmissibles sont actuellement la première cause de mortalité dans le monde, avec 71% de décès dont 37% de décès prématurés.



Au Maroc, les décès dus aux maladies non transmissibles représentent 80%. L’enquête nationale sur les facteurs de risque des maladies non transmissibles chez la population âgée de 18 ans et plus (Stepwise), réalisée par le ministère de la Santé en 2018, a montré que 29.3% sont hypertendus, 10.6% sont diabétiques et 10.4% sont pré-diabétiques.



L’enquête a révélé également que 53% sont en surpoids, dont 20% sont obèses, 10.5% ont un taux de cholestérol sanguin élevé, 11.7% fument du tabac, 1.7% consomment de l’alcool, 21.1% sont sédentaires et 76.3% consomment moins de cinq portions de légumes et fruits par jour