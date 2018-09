Infomediaire Maroc – Depuis 2017, Attijariwafa bank poursuit le développement de son offre de service de banque à distance, et dote ses principales agences bancaires d’espaces proposant le Libre-service bancaire (LSB). Il s’agit d’espaces sécurisés qui disposent d’horaires d’ouverture larges et flexibles de 7h à 21h et 7j/7 et qui proposent des guichets automatiques bancaires offrant aux clients des services étendus, notamment le dépôt d’argent en espèce, le dépôt de chèque ainsi que les opérations de change.

A ce jour, 50 espaces LSB sont déjà opérationnels dans près de 20 villes dans le Royaume et, d’ici à fin 2018, près de 100 espaces supplémentaires seront ouverts.

Rédaction Infomediaire.