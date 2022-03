Idéalement situé sur l’une des 10 plus belles baies du monde à Al Hoceima, le Radisson Blu Resort Al Hoceima, propose des lieux uniques et des emplacements idéaux, ainsi qu’une assistance sur mesure pour l’organisation de tous types d’événements.

Pas moins de 950m² d’espace de réunion aménagés et équipés pour répondre au mieux aux besoins et exigences des entreprises ou des personnes. Conférences, séminaires, mariages ou encore team building… selon le type d’événement planifié, corporate ou privé, les équipements techniques à la pointe de la technologie, les équipes du Radisson Blu Resort Al Hoceima sont rodées pour assurer le succès de votre événement dansles meilleures conditions. « Qu’ils soient petits ou grands, nous déployons tout notre savoir-faire pour donner vie aux évènements qui nous sont confiés », assure Quentin Bourru, Directeur général du Resort. Entre la salle plénière « Al Hoceima Ballroom » de 650m², les 2 salles de 35m² & 42m² ou encore les 6 salles de sous-commission pouvant accueillir de 2 à 15 personnes…, leresortoffre un large choix d’emplacements et d’espaces dédiés et adaptés à la taille de chaque événement. Une promesse d’une expérience unique, accompagné par une équipe de professionnels dédiés du début jusqu’à la fin de l’événement.

Le Radisson Blu Resort Al Hoceima niché sur une superficie de 9 hectares, face à la mer, entouré d’une forêt et bordé de montagne offre toute une panoplie de services permettant de joindre l’utile à l’agréable, avec ses 7 restaurants et bar, ses 432 chambres & Suites, son Spa de 2.000m² avec une piscine chauffée, 6 cabines de soins et de massage.

Le Radisson Blu Resort Al Hoceima est accessible via l’aéroport Al Hoceima Cherif Idrissi. A 15 min de l’hôtel, l’aéroport assure les départs et arrivées de vol nationaux et internationaux. Le complexe est accessible également via l’autoroute A2, jusqu’à Taza, puis la route à double voie récemment rénovée jusqu’à Al Hoceima.