Infomédiaire Maroc – Le club espagnol du FC Malaga veut dynamiser sa collaboration avec les centres de formation des clubs et les académies de football au Maroc à la recherche de nouveaux talents, rapporte le quotidien espagnol « Diario Sur ».

Le média met en avant, à ce sujet, la collaboration déjà existant entre le FC Malaga et notamment l’Académie Mohammed VI de football et le Fatah union sport de Rabat (FUS) ayant permis à l’équipe andalouse de s’adjuger les services de nombre de jeunes joueurs marocains, dont Youssef En-Nesyri, Hicham Boussefiane et Abdelkabir Abqar.

Même si cet été le club andalou n’a pas recruter de joueurs marocains, le journal souligne que les dirigeants du FC Malaga sont déterminés à reprendre les contacts avec les clubs et les centres de formation de référence dans le Royaume en vue de donner un nouvel élan à cette collaboration et renforcer les liens de coopération avec le Maroc.

Les premiers contacts ont déjà été entrepris, fait savoir le média, qui prévoit un plus grand rapprochement dans l’avenir entre le FC Malaga et les clubs et académies de football marocains.

Rédaction Infomédiaire