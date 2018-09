Infomédiaire Maroc – Johannesburg est la ville africaine la plus riche, d’après l’étude ‘‘Africa Wealth Report 2018’’, publiée par le cabinet de recherche britannique New World Wealth et AfrAsia Bank. La métropole sud-africaine dispose d’une richesse privée globale de 276 milliards de dollars (MM$).

Et avec une richesse privée de 155 MM$, le Cap arrive en 2ème position, devant le Caire (140 MM$), Lagos (108 MM$), Durban (55 MM$), Nairobi (54 MM$), Luanda (49 MM$), Pretoria (48 MM$), Casablanca (42 MM$) et Accra (38 MM$).

A noter que l’Afrique du Sud est le pays le plus représenté dans ce Top 10 des villes les plus riches en Afrique, avec 4 villes : Johannesburg, le Cap, Durban et Pretoria.

Rédaction Infomédiaire