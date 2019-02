Le ministre du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Mohamed Sajid a souligné, à Rabat, l’importance de créer de nouvelles lignes aériennes reliant les villes coréennes aux destinations touristiques marocaines.

Lors d’entretiens avec l’ambassadeur de la Corée du Sud à Rabat, Sajid s’est dit déterminé à soutenir et consolider davantage les relations bilatérales dans les domaines du tourisme et du transport aérien, indiquant que la création de nouvelles lignes aériennes contribuera à la hausse de l’affluence des touristes coréens vers le Maroc, d’autant plus que le marché coréen est considéré comme étant un marché émergeant dans le domaine du tourisme.

Selon un communiqué du ministère du Tourisme, du Transport aérien, de l’Artisanat et de l’Économie sociale, Sajid a, également, salué le niveau des relations exceptionnelles et prometteuses de coopération et d’amitié entre les deux pays, notant que le Maroc aspire à tirer profit de l’expérience de la Corée en matière du tourisme et du transport aérien.

A cette occasion, Sajid a proposé d’organiser une semaine culturelle et touristique à Séoul, afin de promouvoir le potentiel culturel et touristique du Maroc son patrimoine et civilisation auprès des citoyens coréens. Il a également formulé l’espoir de voir la Corée du Sud soutenir la candidature de la ville de Marrakech à l’organisation de la 24ème assemblée générale de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT).

De son côté, l’ambassadeur de la Corée du Sud a fait part de la volonté de son pays de renforcer les relations de coopération avec le Maroc dans les domaines du tourisme et du transport aérien, soulignant l’importance de soutenir les efforts du Maroc pour se positionner dans le marché coréen, à travers l’organisation des forums culturels visant à promouvoir le patrimoine culturel et humanitaire du Maroc, ajoute le communiqué.

Il a également relevé la nécessité d’ouvrir un dialogue entre les responsables du secteur du transport aérien des deux pays pour examiner la possibilité de créer des lignes aériennes supplémentaires reliant les deux pays, saluant la candidature marocaine pour abriter la 24-ème assemblée générale de l’OMT.

Les deux parties ont convenu de continuer à coordonner pour programmer des réunions entre les acteurs et les professionnels marocains et coréens dans les domaines du tourisme et du transport, visant à renforcer les lignes aériennes et le trafic touristique entre les deux pays.

IM