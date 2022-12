Le Wydad de Casablanca (WAC/tenant du titre) et le Raja (RCA) ont été versés, dans l’ordre, dans les groupes A et C de la Ligue des Champions d’Afrique de football, à l’issue du tirage au sort effectué lundi au Caire.

La poule A comprend, outre le WAC, l’Atletico Petroleos (Angola), la JS Kabylie (Algérie) et l’AS Vita Club (RD Congo).

De son côté, le Raja de Casablanca évoluera dans la poule C aux côtés du Horoya Conakry (Guinée), Simba SC (Tanzanie) et Vipers SC (Ouganda).

Les Rouge et blanc ont poinçonné leur ticket pour la phase de groupes après leur succès face à Rivers United du Nigéria, alors que le Raja a éliminé Nigelec du Niger.

Le club égyptien d’Al Ahly a été versé dans le groupe B avec Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), Al Hilal (Soudan) et Coton Sports (Cameroun), alors que son rival du Zamalek figure dans le groupe D à côté de l’ES Tunis (Tunisie), du CR Belouizdad (Algérie) et d’Al Merrikh (Soudan).