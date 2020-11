Dans le cadre de l’organisation des « MEDays Talks » du 10 au 17 Novembre 2020 sous le thème « Dans le sillage de la Covid-19 : Riposte, reprise et Disruption » et dans la continuité de la collaboration habituelle que l’Institut Amadeus entreprend avec votre support, nous vous invitons à couvrir les différentes sessions programmées (www.medays.org) et le cas échéant nous vous proposons la possibilité d’organiser en marge de notre évènement, des interviews avec l’une des différentes personnalités qui prendront part aux sessions programmées.

En effet, plusieurs personnalités de haut niveau dont des Chefs de gouvernements, des Ministres, des experts internationaux et des chefs d’entreprises sont attendues au MEDays Talks, afin de débattre de l’actualité internationale dans le contexte de la pandémie mondiale de la Covid-19.