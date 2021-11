Le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), une institution technique spécialisée de l’Union africaine (UA), a désigné l’Institut Pasteur de Casablanca pour faire partie d’un Réseau de centres d’excellence (CoE) pour la vaccination contre la Covid-19.

« L’Institut Pasteur du Maroc a démontré son efficacité dans le déploiement de la vaccination Covid-19 dans son pays. Par exemple, le Maroc a vacciné plus de 80% de sa population cible », indique Africa CDC dans un communiqué.

Rappelant que l’Afrique n’a vacciné qu’environ 5% de sa population au moment où l’Organisation mondiale de la santé (OMS) a fixé un objectif de couverture de 70% pour maîtriser la pandémie, Africa CDC souligne que son réseau de centres d’excellence pour la vaccination devrait fournir des services de renforcement des capacités aux professionnels de différents États membres à travers l’Afrique et partager les meilleures pratiques sur la gestion des centres de vaccination, la logistique de la distribution des vaccins ainsi que sur l’engagement communautaire et la communication des risques.

« Nous sommes très heureux que le Maroc fasse partie du réseau du CDC Afrique CoE pour la vaccination contre la Covid-19 et partage son expérience en offrant une assistance technique, si nécessaire, aux autres États membres de l’UA », a déclaré le professeur Maaroufi Abderrahmane, directeur de l’Institut Pasteur du Maroc, cité par le communiqué.

Dans le cadre de l’initiative »Sauver des vies et des moyens de subsistance » lancée conjointement par Africa CDC et Mastercard Foundation, 20 représentants des États membres de l’Union africaine et d’autres organisations internationales se réuniront au Maroc fin novembre 2021 pour tirer parti des expériences du Royaume, note Africa CDC.

Par ailleurs, Africa CDC a exprimé sa gratitude à la Commission de l’Union africaine, au Maroc pour avoir accepté de faire partie du réseau de développement CoE pour la vaccination contre la Covid-19.

Africa CDC est une institution technique spécialisée de l’Union africaine dont l’objectif est de renforcer les capacités des institutions de santé publique africaines pour détecter et répondre rapidement et efficacement aux menaces et aux épidémies.