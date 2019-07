La Fédération royale marocaine de football (FRMF) a démenti la démission de Hervé Renard. Dans une mise au point suite aux fausses informations qui circulent, l’instance dirigeante du football national affirme que le président de la Fédération, Faouzi Lekjaa, a tenu deux réunions, ces dimanche et lundi, avec le technicien français pour évaluer la participation de l’équipe nationale à la CAN 2019 en Egypte. Et d’autres réunions sont également prévues entre les deux parties. A suivre !