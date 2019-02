Le jury du Prix international du roman arabe (PIRA) 2019 a révélé, ce mercredi, les noms des six écrivains figurant sur la short-list de 6 écrivains de la 12ème édition de ce prix, dont le Marocain Mohammed El Maazouz.

Ces six écrivains, dont quatre femmes, ont été choisis sur une liste longue composée de 16 romans en langue arabe, publiés de juin 2017 à juillet 2018.

A noter que chaque écrivain figurant sur la liste restreinte de ce prix reçoit 10 000 dollars.

C’est la première fois que quatre écrivaines se hissent à la phase finale du Prix international du roman arabe 2019, dont le vainqueur empochera une enveloppe de 50 000 dollars.

S’exprimant à cette occasion, le Marocain Charafdin Majdolin, président du jury, a relevé que « les six romans sélectionnés sont très différents, tant par leurs thématiques, styles que par leurs orientations, car on y sent la présence de la famille, de la mémoire, de la déception, de l’exil et de la migration », ajoutant que « ces romans véhiculent des visions profondes, matures et puissantes de la réalité arabe actuelle, tout en utilisant des formes narratives brillantes qui résonneront autant chez les lecteurs que chez les critiques professionnels ».

IM