Le service de livraison à domicile, conçu par Centrale Danone pour aider les épiciers à développer la livraison à domicile, franchit une nouvelle étape de son développement en se dotant d’une application mobile gratuite.

Disponible en langue arabe et française sur App Store et Google Play, l’appli Ana Jay permet de mettre en contact des commerçants avec des clients désirant se faire livrer leurs courses à domicile. Elle permet ainsi de localiser le commerçant le plus proche, dans un rayon de 200 m à 1 km, proposant le service Ana Jay et de l’appeler ou de lui envoyer un message via WhatsApp. L’appli est intuitive pour une expérience de navigation optimale et une mise en relation instantanée avec le commerçant le plus proche.

Depuis sa mise en ligne, Ana Jay se place en tête des tendances de téléchargement des applications au Maroc sur App Store et Google Play. Elle vient de franchir en quelques jours le cap de 25 000 téléchargements.

« Nous sommes agréablement surpris par le succès rencontré par l’appli mobile. Cela veut dire qu’Ana Jay est venu au bon moment pour répondre à une vraie attente à la fois des épiciers et des clients autour de la livraison à domicile de proximité » commente-t-on auprès de Centrale Danone.

En effet, le confinement a modifié la façon dont les Marocains font leurs courses en optant de plus en plus pour le e-commerce et la livraison à domicile. Avec cette application gratuite, Centrale Danone aide les commerçants à moderniser et réinventer leur business model pour répondre à l’évolution des modes de consommation des Marocains. Une première étape vers une digitalisation du commerce de proximité.

Avec la mise en ligne de l’appli mobile, Centrale Danone renforce encore plus son engagement citoyen auprès des épiciers des quartiers, lourdement affectés au niveau de leur revenus par le confinement. Rappelons que dans le cadre de Ana Jay, Centrale Danone forme les épiciers sur les gestes barrières et les dote d’un kit de protection comprenant casques visières, gels hydroalcooliques et flacons spray désinfectants.

En plus de ces éléments de protection, l’épicier a droit à un matériel de publicité à personnaliser (posters, flyers, carnets de commande) afin de faire connaître le service auprès des habitants du quartier et d’outils de livraison (sacs de course, chariots à rouler, sacs banane) ains que de petits cadeaux destinés à sa clientèle (jeux et dessins pour enfants). Ce kit est remis gracieusement et sans contrepartie par Centrale Danone.