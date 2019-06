EMS Chronopost International Maroc a lancé en janvier 2019 le «Colis économique routier» destiné à la livraison rapide de colis c to c et b to c du Maroc vers l’Europe. Il s’agit d’un produit alternatif pour l’envoi de colis et de bagages non accompagnés à destination de 28 pays européens avec livraison à domicile.

A travers cette offre, Chronopost met à la disposition des clients une solution économique de transport rapide de colis inférieurs à 30 kg du Maroc vers l’Europe.

E-commerçants, artisans ou encore particuliers usagers de transport international de voyageurs peuvent dorénavant bénéficier d’une solution alternative économique, sécurisée et réglementée.

Cette offre bénéficie de nombreux avantages : un tarif de lancement très accessible ne dépassant pas les 20 DH TTC par kg pour la France, par exemple, avec un minimum de 10 kg par envoi. La livraison est assurée à domicile et bénéficie d’un délai rapide allant de 5 à 7 jours pour la France et de 7 à 9 jours pour le reste de l’Europe.

Le service est conforme aux normes internationales de transport et permet la prise en charge des formalités de dédouanement. D’autant plus que ce même service permet la traçabilité complète des envois en ligne sur le site web de Chronopost et ce du point de collecte au point de livraison.

Et pour assurer le service après-vente, Chronopost assure l’écoute et la prise en charge des demandes de ses clients à travers son Service Client disponible 6j/7.