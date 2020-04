Glovo annonce la signature d’un partenariat avec le leader de la grande distribution au Maroc Marjane.

Glovo poursuit ainsi son engagement responsable pour soutenir les Marocains pendant la période de confinement, et assure désormais la livraison à domicile des produits de consommation courante de Marjane, tels que les fruits & légumes, la boulangerie, les produits laitiers, l’épicerie, et les produits d’entretien et d’hygiène.

À la fois simple, rapide, et pratique, le service est opérationnel sur la plateforme Glovo (sur l’appli mobile comme sur le site), avec la possibilité de commander et de se faire livrer juste après, payer en ligne ou à la livraison. On peut aussi commander dans la soirée et planifier sa livraison le lendemain. Ce service est déjà opérationnel dans les grandes villes telles que Casablanca, Mohammedia, Rabat, Tanger, Fès, Marrakech, et Agadir.

Le partenariat entre Glovo et Marjane s’accompagne de toutes les mesures de sécurité préconisées par les autorités dans le cadre de la lutte contre le Covid-19. Les coursiers de Glovo sont équipés de masques, de gants et de solutions hydroalcooliques, tandis que les livraisons peuvent s’effectuer « sans contact » et « sans signature », limitant ainsi au maximum les interactions physiques.

Karim Debbar, directeur général de Glovo au Maroc, a déclaré : « Glovo fait de son service client un levier de croissance et de responsabilité. Avec le confinement, nous continuons ainsi à proposer nos services de livraison dans le respect des consignes de sécurité et des gestes barrières. Avec Marjane, nous offrons dès maintenant à nos concitoyens la possibilité d’accéder à un large choix de produits, tout en leur permettant de rester chez eux»