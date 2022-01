Le Groupe LabelVie a été le pionnier dans la grande distribution à développer un service de livraison à domicile dès mars 2020 pour faire face à la situation inédite déclenchée par l’épidémie du Covid-19.

Ce partenariat est une étape supplémentaire pour le groupe qui est en train de développer un modèle multicanal afin de devenir leader du commerce électronique de produits de grande consommation.

Le Groupe LabelVie et Glovo proposent un service de livraison à domicile simple, pratique et rapide qui répond aux besoins des consommateurs.

Les clients accèdent à leur magasin Carrefour Market à travers l’application Glovo, et font leur choix parmi une gamme riche et variée de plus de 2 500 produits soigneusement sélectionnés au prix du magasin. Il s’agit de produits frais, de fruits et légumes, d’articles de boucherie, de volaille, d’épicerie et d’articles du quotidien tels que les produits de santé, de beauté et de ménage. Les commandes sont préparées par les collaborateurs de Carrefour et livrées par Glovo en suivant des règles sanitaires rigoureuses.

Le magasin virtuel Carrefour Market est déployé sur 19 villes (Casablanca, Rabat, Témara, Mohammedia, Kenitra, Tanger, Fès, Meknès, Marrakech, Agadir, El Jadida, Safi, Nador, Berkane, Tétouan, Beni Mellal, Essaouira, Salé, Settat). Il sera étendu graduellement à d’autres villes du Royaume.

« Nous partageons avec Glovo l’ambition de livrer en un temps record nos clients, de leur offrir une très belle expérience pour leurs achats hebdomadaires partout dans le Royaume.» confirme Naoual BENAMAR, Directrice Générale Adjointe du Groupe LabelVie.

Toni PEREZ, Directeur Général de Glovo au Maroc a déclaré : « Ce partenariat avec le Groupe LabelVie va permettre à un plus grand nombre de personnes de profiter de la commodité de ce service. Nous nous engageons à offrir un service de qualité à tous nos clients. Notre objectif est de rendre les courses plus rapides, plus faciles et plus pratiques que jamais pour les Marocains. Ce partenariat nous permettra d’y parvenir, en nous appuyant sur ce nouveau secteur vertical et nous aidera à poursuivre notre croissance.»