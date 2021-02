Afin d’accompagner la restructuration de son offre de formation et son positionnement sur des secteurs innovants et prometteurs, l’OFPPT a scellé une convention de partenariat avec l’UM6P pour le développement d’une nouvelle offre de formation dédiée aux Métiers du Digital & Intelligence artificielle, de l’Industrie 4.0, de la Santé, de l’Agriculture, du Tourisme et des Energies Renouvelables.

Ce partenariat porte également sur le développement de nouvelles approches innovantes d’apprentissage, notamment le Digital Learning, avec la mise en place d’un Digital Learning Lab, la digitalisation des contenus pédagogiques ainsi que la mise en place d’espaces pédagogiques innovants (espaces d’innovation, digital factory, incubateur des entreprises, médiathèque,…).

Conscient de l’importance de l’entreprenariat, en tant que compétence essentielle pour les jeunes, l’OFPPT s’appuie sur l’expertise de l’UM6P, à travers un accord spécifique pour la conception et le déploiement d’un Programme d’Innovation Entrepreneuriale (PIE).

Le programme d’innovation entrepreneuriale a été conçu autour d’un dispositif complémentaire permettant aux apprenants de suivre des formations (présentielle et virtuelle), des ateliers, des rencontres avec des entrepreneures et des expériences d’immersion favorisant l’esprit entrepreneurial et les compétences spécifiques à l’entrepreneuriat ;

Le PIE dépasse la démarche individuelle d’apprentissage théorique et classique, collective en équipe, pour permettre aux apprenants de vivre une réelle expérience du Learning By Doing, leur facilitant ainsi une ouverture personnelle et professionnelle valorisante.

Plus largement, le PIE vise à amener l’apprenant à être acteur, à entreprendre dans sa vie et à apporter des solutions face à des difficultés, servant les besoins d’un client, d’un manager ou de l’entreprise, à travers 03 étapes : sensibilisation et acculturation, approfondissement des fondamentaux et outils et le studio d’immersion.

Ce programme sera déployé dans les Régions de Souss Massa, Oriental et Laâyoune-Sakia El Hamra où démarreront en 2021-2022 les premières CMC, en plus de la ville de Benguérir.

Ainsi, ces nouveaux partenariats sauront accompagner l’OFPPT dans sa phase de transformation et de conduite du changement et créeront de réelles synergies face aux défis de la restructuration de la Formation Professionnelle au Maroc.