«Le président a souligné le soutien américain à la récente normalisation des relations entre Israël et les pays du monde arabe et musulman. Il a noté l’importance d’œuvrer en vue de faire progresser la paix dans toute la région, y compris entre Israéliens et Palestiniens », a indiqué un communiqué de la Maison Blanche à l’issue d’un entretien téléphonique entre Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu.