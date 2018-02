Infomédiaire Maroc – Après Bosch, Huawei, 3M et Décathlon, la multinationale Emirates Logistics va développer un hub logistique à partir de Tanger Med.

Filiale du groupe émirati Sharaf, Emirates Logistics opère la logistique de plus de 18 multinationales dans la région du Moyen-Orient, en Afrique et en Asie.

Ce nouveau projet sera développé sur un entrepôt de 13 000 mètres carrés, principalement pour Adidas, et représente un investissement global de plus de 100 millions de dirhams.

Le nombre d’articles Adidas livrés à partir de ce site en 2018 s’élèvera à près de 5 millions de pièces et 30 000 références de produits provenant de plus de 20 pays. Et à terme, Emirates Logistics emploiera plus de 370 personnes au Maroc.

Rédaction Infomédiaire