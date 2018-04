Infomédiaire Maroc – Le Maroc et la Côte d’Ivoire ont signé, ce lundi à Meknès, en marge des 10èmes assises de l’Agriculture, un protocole d’accord relatif à l’aménagement, le développement et la gestion de la plateforme logistique de commercialisation des fruits et légumes au port autonome d’Abidjan.

Ce projet a pour objectif une meilleure valorisation des flux échangés entre le Maroc et la Côte d’Ivoire ainsi qu’avec les pays de la sous-région.

Il a également pour but de servir directement les intérêts des opérateurs économiques Ivoiriens et Marocains, de renforcer leur compétitivité et d’accélérer les échanges commerciaux entre les 2 pays.

Le projet comporte des investissements portant sur la réalisation d’entrepôts logistiques à température et atmosphère contrôlées ainsi que des espaces d’exposition et de commercialisation.

A noter que l’aménagement, le développement et la gestion de la plateforme logistique pour la commercialisation des fruits et légumes au Port Autonome d’Abidjan ont été confiés à l’Agence Spéciale Tanger Med (TMSA).

