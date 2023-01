La Loi de Finances (LF 2023) n’inquiète aucunement les entreprises nationales. C’est ce qu’a exprimé Chakib Alj, président de la de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM), lors du Conseil national de l’Entreprise, tenu mercredi à Casablanca.

Selon le patron des patrons, tout a été pensé de façon à ce que la relance économique s’opère de manière harmonieuse. Et de souligner que la Loi de Finances a fait de la réforme de l’impôt sur les sociétés (IS) une priorité, avec une volonté d’instaurer une fiscalité plus harmonieuse et équitable tout en donnant aux opérateurs plus de transparence et de visibilité à horizon 2026.

Le Conseil national de l’Entreprise s’est, par ailleurs,n tenu en présence de Nadia Fettah Alaoui, ministre de de l’Économie et des finances (MEF), Nabyl Lakhdar, SG du MEF, Mehdi Tazi, vice-président de la CGEM et Younes Idrissi Kaitouni, DG de la Direction Générale des Impôts (DGI).

C’est ainsi que Nadia Fettah Alaoui a indiqué que le Maroc maintient le cap de la relance économique. L’objectif est dorénavant de poursuivre une meilleure gestion des dépenses, afin de faire face aux retombées de la pandémie.

La ministre a expliqué qu’il s’agit d’accentuer le déploiement des réformes concernant le Social, notamment pour ce qui est de la généralisation de la couverture médicale, la CNSS et l’investissement dans l’enseignement, la lutte contre les disparités socio-économique et la formation du personnel administratif, etc.

De plus, la relance de la machine devrait se faire de façon à encourager l’investissement au niveau local et international, objectif pour lequel on a mobilisé 3 milliards de dirhams (MMDH) dans le cadre de la charte d’investissement du pays. Le but étant de faciliter l’investissement et accompagner les porteurs de projets, mais aussi pour améliorer la compétitivité à ce niveau.

L’investissement public a la côte

L’investissement dans le secteur public verra la mobilisation de 300 MMDH en 2023. Un montant qui devrait stimuler de façon importante l’investissement à ce niveau, en attendant le renversement de la tendance pour le privé.

La ministre du MEF a indiqué que l’idée est d’encourager les PME à se diriger vers une optique de ʺmeilleure offreʺ, mais aussi pour améliorer les performances des entreprises publiques pour une meilleure gestion des budgets de l’état.

Nadia Fettah Alaoui a par ailleurs mis le point sur l’importance de l’engagement du secteur privé dans ces chantiers, un élément clé pour la concrétisation des objectifs fixés par la LF 2023.