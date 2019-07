Un Conseil de gouvernement se tiendra ce jeudi sous la présidence du Chef du gouvernement, Saâd Dine El Otmani. Au début de ses travaux, le Conseil suivra une présentation du ministre de l’Economie et des finances, Mohamed Benchaâboun, sur le bilan de la mise en oeuvre de la Loi de Finances 2019 et les perspectives d’élaboration de la Loi de Finances au titre de 2020, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Le Conseil examinera par la suite trois projets de décret, concernant les microcrédits, les importations et l’artisanat. Le Conseil poursuivra ses travaux, en examinant trois conventions conclues entre le gouvernement du Maroc et du Brésil, concernant l’extradition, la défense et les investissements. Le Conseil achèvera ses travaux par l’examen de propositions de nomination à de hautes fonctions.