Selon la 15ème édition du rapport annuel de Bank Al-Maghrib (BAM) sur la supervision bancaire, présenté ce lundi à Casablanca, le résultat net cumul du secteur bancaire s’est amélioré à 11,2 milliards de dirhams (MMDH) à fin 2018, soit une progression de 3%, permettant au secteur bancaire de préserver sa rentabilité grâce à son modèle d’activités diversifié aux plans sectoriel et géographique.

D’après le rapport, l’accroissement modéré du Produit net bancaire a permis au résultat net des banques, sur base sociale, d’augmenter de 2,9%, en dépit du renchérissement du coût du risque, ajoutant que sur base consolidée, les neuf groupes bancaires ont réalisé un résultat net-Part du groupe en hausse de 4,4%, dégageant une rentabilité des actifs de 0,9% et des fonds propres de 10,8%.

Et au plan de la capitalisation, le rapport relève que les fondamentaux des banques sont demeurés robustes, dégageant sur base sociale, un ratio de solvabilité de 14,7% et un ratio de fonds propres de catégorie 1 de 10,9%, au-dessus des minimas réglementaires de 12% et 9% respectivement.