Conformément aux Hautes Instructions du Roi Mohammed VI, visant à faciliter le retour au pays des Marocains Résidants à l’étranger (MRE), l’ONCF a lancé à partir du mardi 15 juin un plan spécial « MRE » avec des offres de trains renforcées et un tarif de bienvenue avantageux.

Dès le mardi 15 juin 2021, l’ONCF a renforcé son plan de transport par la programmation de trains spéciaux notamment au départ des principaux points d’entrée des MRE, maritimes et aériens :

– Au départ de Tanger vers le Sud (Rabat / Casablanca / Marrakech) et vers l’oriental (Fès- Nador- Oujda) avec une offre totalisant 21 trains par jour

– Au départ de l’Aéroport International Mohammed V vers Casablanca et dont la desserte sera assurée par 10 trains avec une cadence de 2h couvrant toute la journée de 5H à 23H

Par ailleurs, l’ONCF lance exclusivement pour les MRE un tarif de bienvenue « AHLAN » offrant une réduction de 50% sur le billet Aller/Retour de et vers toutes les destinations ferroviaires et à bord de tous les trains Al Boraq, Al Atlas et TNR.

Le tarif « AHLAN » est destiné aux MRE, pour les accueillir dès leur arrivée au Maroc pour continuer leur voyage vers leur destination et pour les accompagner à leur retour pour rejoindre les aéroports et les ports des villes du Royaume desservies par train.

Ce tarif est valable toute la période estivale du 15 Juin au 15 Septembre 2021 sur présentation d’un billet d’entrée et de sortie du Maroc (avion/bateau).