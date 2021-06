Le Roi du Mohammed VI a félicité le nouveau Premier Ministre israélien Naftali Bennett, à l’occasion de l’intronisation de son gouvernement.

“Je suis heureux de vous adresser mes chaleureuses félicitations pour votre élection en tant que Premier ministre d’Israël. Je saisis cette occasion pour souligner que le Royaume du Maroc est déterminé à poursuivre son rôle actif et ses efforts pour promouvoir ce qui permettra à tous les peuples de la région de vivre côte à côte dans la sécurité, la stabilité et l’amitié,” a-t-il écrit dans sa lettre adressée à Naftali Bennett.

Le Premier ministre Naftali Bennett a remercié le roi pour sa lettre déclarant “je remercie Sa Majesté le roi du Maroc, Mohammed VI, pour ses mots chaleureux et je tiens à lui exprimer ma grande reconnaissance. Israël considère le Maroc comme un ami et un partenaire important dans les efforts pour promouvoir la paix et la sécurité dans la région,” a-t-il dit.