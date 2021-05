Abderrahim El Hafidi, Directeur Général de l’Office National de l’Electricité et de l’Eau Potable, a présidé le 5 mai à Casablanca une réunion du comité de pilotage du projet de mise en place de la Salle des Marchés de l’Office.

Lors de cette réunion, El Hafidi s’est enquis de l’état d’avancement de cet ambitieux projet qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre d’une nouvelle politique de gestion de couverture des risques sur les marchés des produits de base (charbon, gaz naturel, électricité), sur le fret et sur le marché de change.

L’importance de ce projet est primordiale pour l’Office du fait de la diversification de ses activités, de la particularité du marché de l’électricité et de l’impact significatif de la fluctuation des prix de combustibles et des parités de devises sur la situation financière de l’Office.

Les achats d’énergie et de combustibles de l’ONEE représentent pratiquement 70% des charges de la branche Electricité. Sur les trois dernières années, le montant correspondant à ces achats est de l’orde de 11 milliards MAD en moyenne. La quasi-totalité de ces opérations étant libellée en devises, l’ONEE est ainsi amené à réaliser des volumes importants d’achats et de cessions de devises sur le marché de change. Le volume des opérations sur ce marché est de l’ordre de 12 milliards de dirhams par an.

Déterminé à maitriser les risques liés à ces opérations à fort enjeux financiers, l’Office se fait accompagner par des experts Marocains en matière de restructuration de l’activité de gestion des risques pour se doter d’un dispositif complet de pilotage, d’analyse et de prise de décisions. L’objectif étant d’optimiser les achats et les charges financières de l’Office à travers une intervention directe et régulière sur les marchés des matières premières et de change, tout en assurant une couverture optimale des risques.

Suite à la réalisation, conformément au calendrier prévisionnel, des deux premières phases du projet, le démarrage des activités de la salle des marchés de l’ONEE est prévu à partir du mois de novembre 2021.