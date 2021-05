Suite à la proclamation par l’Assemblée Générale des Nations Unies le 10 mai Journée Internationale de l’Arganier, la Société Nationale des Autoroutes du Maroc (ADM) salue cette résolution initiée par le Maroc, coparrainée par 113 États Membres des Nations unies et adoptée par consensus.

Cette célébration est une occasion unique pour ADM de présenter son vaste programme de reboisement et de plantation de l’arganier, symbole endémique du Maroc, patrimoine culturel immatériel de l’humanité et source ancestrale de développement durable.

200 000 arganiers replantés entre 2006 et 2010

Ainsi, dans le cadre de son programme vert visant à sauvegarder l’environnement et réduire l’emprunte carbone, ADM, en collaboration avec le Haut-Commissariat des Eaux et Forêts et de la lutte contre la Désertification, a réalisé, entre 2006 et 2010, un programme de reboisement des superficies d’Arganiers déboisées dans le cadre de la construction de l’autoroute Marrakech-Agadir. Ce programme a permis la plantation de 200 000 arganiers sur une superficie de 910 ha.

Afin de garantir la réussite et la pérennité de l’opération, ADM a mis en place un plan d’entretien sur 2 ans, incluant l’arrosage régulier, la protection du pâturage, les opérations de regarnis et de remplacement des sujets morts.

20 720 nouveaux arganiers plantés entre 2010 et 2015 au sein de l’emprise autoroutière