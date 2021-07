Les deux premiers vols Tel Aviv-Marrakech opérés par les compagnies israéliennes El Al et Israir ont atteri sur le tarmac de l’aéroport international Marrakech Menara.

Ces nouvelles lignes font suite aux discussions menées par l’ONMT depuis plusieurs mois avec les professionnels du tourisme israélien. L’Office s’est, en effet, mobilisé, dès la reprise des relations entre le Maroc et Israël, auprès des grands acteurs de la distribution et des voyages en Israël afin d’accompagner au mieux l’établissement de liaisons aériennes directes entre les deux pays.

Les vice-présidents Ventes et Commercial de la compagnie EL AI se sont déplacés pour l’occasion et ont été accueilli par Adel El Fakir, DG de l’ONMT.

Un Mémorandum d’entente a ainsi été signé entre l’ONMT et la compagnie aérienne porte-drapeau El Al, définissant le cadre de la promotion de la destination Maroc en marketing conjoint.

Le vol de El Al transportait également à son bord des professionnels du tourisme, ainsi qu’une dizaine de journalistes et influenceurs israéliens, conviés par l’ONMT. Ces invités séjournent au Maroc jusqu’au jeudi 29 juillet. L’ONMT organise, à cette occasion, une série de rencontres, mettant en relation les professionnels marocains et israéliens, à Marrakech et à Essaouira, afin de générer des retombées commerciales et médiatiques pour la destination Maroc.

-Il est à noter que El Al proposera trois vols par semaine entre sa base de Tel Aviv Ben Gourion et l’aéroport Marrakech Ménara, opérés en Boeing 737-900ER pouvant accueillir 16 passagers en classe Affaires et 159 en Économie. À compter du 10 août, El Al opèrera également trois rotations hebdomadaires vers l’aéroport de Casablanca Mohammed V.

Une troisième compagnie aérienne, Arkia, lancera, ses vols à partir du mois de septembre prochain.

Avec une diaspora marocaine estimée à 800.000 personnes, le marché israélien représente un fort potentiel pour la destination Maroc. Actuellement, de 50.000 à 80.000 israéliens visitent annuellement le Royaume. Un chiffre amené à croître avec la multiplication des liaisons aériennes entre les deux pays. 200.000 visiteurs israéliens pourraient être attendus dès la première année sur les différents segments : tourisme familial ou religieux, tourisme de loisirs, voyage d’affaires et MICE.

Les contacts commerciaux établis par l’Office National Marocain du Tourisme et ces compagnies israéliennes vont permettre de consolider une importante capacité de sièges en provenance de ce nouveau marché.