Royal Air Maroc et l’Office National Marocain du Tourisme (ONMT) ont signé, ce jeudi 09 juin 2022, une convention de partenariat sur trois ans afin de mettre en commun leurs ressources pour optimiser la promotion touristique du Royaume.

Résolument engagés dans l’effort de relance du tourisme marocain, le transporteur national et l’acteur de promotion de la destination ont ainsi convenu de la mise en place d’un cadre de coopération global couvrant la période allant du 1er juillet 2022 au 31 mars 2025.

Il s’agit d’un accord historique puisque c’est la première fois que les deux institutions conviennent d’un tel partenariat qui pose les jalons d’une politique commune en matière de promotion et de marketing pour la destination Maroc.

« Nous avons décidé de franchir une nouvelle étape vers une collaboration plus étroite avec l’Office National Marocain du Tourisme afin d’une part de promouvoir, ensemble, la marque Maroc au niveau mondial ; d’autre part, il s’agira de saisir les opportunités commerciales qui s’offrent à nous en cette période de relance. Cette alliance et le programme qui en découle à court, moyen et long termes, sont un signal de plus d’optimisme et d’ambition pour notre tourisme national », indique M. Hamid ADDOU, Président Directeur Général de Royal Air Maroc.

De son côté, Adel EL FAKIR, Directeur Général de l’ONMT confie : « nous sommes très heureux de la réalisation de cet accord qui aura incontestablement des retombées significatives sur l’activité touristique du Maroc. La RAM est notre compagnie nationale, il était donc important pour l’Office d’être à ses côtés pour stimuler la demande touristique aussi bien nationale qu’internationale ».

Parmi les principales mesures de ce partenariat, les deux parties vont œuvrer au renforcement de la connectivité du Maroc à travers l’établissement de liaisons aériennes point à point selon un calendrier qui sera dévoilé ultérieurement, dont l’objectif sera de répondre aux besoins du marché en améliorant l’accessibilité de la destination aussi bien pour les bassins stratégiques de touristes que pour les Marocains du Monde.

Ce partenariat comprend également un volet de co-marketing, une campagne de communication conjointe au niveau national et pour les Marocains du monde, l’activation conjointe des réseaux sociaux, la participation commune aux évènements et workshop Mice par marché stratégique…

Les deux parties conviennent de collaborer autour de campagnes Co-marketing à travers différents canaux tels que le site web de la compagnie, les écrans IFE à bord des avions, les lounges et agences Royal Air Maroc…

La présence de la RAM sera également renforcée dans les quatre grands salons touristiques mondiaux ; et certains bureaux régionaux de la RAM pourraient abriter les délégations de l’ONMT.

Point d’orgue de ce partenariat, deux avions de la compagnie de type Boeing 787 dreamliner, et Boeing 737 seront co-brandés Visitmoroccon.com ; et un troisième de type ATR-600 sera habillé aux couleurs de la campagne dédiée au tourisme interne «ntlaqawfbladna».

L’objectif ultime est de porter l’image du Maroc sur l’ensemble des continents à travers les 70 aéroports internationaux que dessert la compagnie nationale ; et, au niveau national, d’accompagner les touristes marocains dans leur découverte et redécouverte de leur pays.

Au-delà de ces aspects marketing, c’est ainsi toute la philosophie et l’esprit de collaboration entre Royal Air Maroc et l’ONMT qui sont repensés.

En mettant en commun leurs ressources, la RAM et l’ONMT inaugurent une nouvelle ère de collaboration pour faire rayonner la marque Maroc partout dans le monde.