Le Secrétaire général de l’ONU, António Guterres, a rendu hommage aux survivants des essais nucléaires et aux souffrances que ces personnes ont endurées et que “notre monde continuera d’endurer pendant des décennies et même des générations”.

“La meilleure façon d’honorer les victimes des essais nucléaires est de proscrire ces opérations une fois pour toutes. Les essais nucléaires sont une relique d’un autre âge et ne devraient pas avoir leur place au XXIe siècle”, a-t-il souligné dans un message en perspective de la Journée internationale contre les essais nucléaires.