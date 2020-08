Le trafic transitant via le port de Safi a atteint à fin juillet un volume d’environ 4,8 millions de tonnes (MT), soit une hausse de 25,4% par rapport à la même période de l’année 2019.



Cette évolution est imputable notamment au fort rebond des importations du charbon (+353,4%), des céréales (75,5%) et des exportations des phosphates (+53,4%) et du gypse (+27,3%), précise un rapport de l’Agence nationale des ports (ANP).



Au niveau de l’importation des céréales, le port de Safi est placé 5ème, représentant ainsi 3,8% de ce trafic national derrière les ports de Casablanca (56,5%), Jorf Lasfar (23,3%), Agadir (23,3%) et Nador (5,9%).