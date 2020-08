Le Maroc apporte un soutien inébranlable et continu aux efforts onusiens en Libye, a affirmé, jeudi à Rabat, la représentante spéciale et Cheffe de la Mission d’appui des Nations Unies en Libye (MANUL) par intérim, Représentante spéciale adjointe du Secrétaire général, Stéphanie Williams.







Dans une conférence de presse à l’issue de ses entretiens avec le ministre des Affaires étrangères, de la Coopération africaine et des Marocains résidant à l’étranger, Nasser Bourita, Williams a tenu à remercier le Royaume du Maroc, ainsi que le Roi Mohammed VI, pour son soutien inébranlable et continu aux efforts des Nations Unies en Libye.







“Les Libyens sont très heureux de me savoir au Maroc car ils sont conscients que le Royaume a une histoire formidable dans le soutien des processus onusiens”, d’autant que le Maroc est le berceau de l’accord politique de Skhirat, a relevé Williams.