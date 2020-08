Le Comité régional de veille économique (CRVE) de Casablanca-Settat a tenu, ce mercredi, sa troisième réunion qui a été l’occasion de présenter la restitution des recommandations issues de la concertation générale lancée et orchestrée par le centre régional d’investissement (CRI).









Cette concertation s’est basée sur une démarche participative, innovante et créative qui a su mobiliser plus de 120 organismes tout statut confondu, indique la Wilaya de Casablanca-Settat dans un communiqué sanctionnant les travaux de cette réunion présidée par le Wali de la région, Said Ahmidouch, en présence du président du Conseil de la région, Mustapha Bakkoury.







Dans le même contexte, huit groupes de travail sectoriels, dont la mission de coordination incombe au CRI, ont été constitués dans l’objectif de débattre et d’apporter des idées, des projets et des recommandations à même de permettre la reprise de l’activité des secteurs les plus impactés, à savoir le tourisme, l’industrie, l’artisanat et l’économie sociale et solidaire, les industries créatives et culturelles, le commerce, l’agriculture et la pêche, le bâtiment et travaux publics (BTP) et le climat des affaires, rappelle la même source.