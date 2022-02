L’Autorité marocaine du marché des capitaux (AMMC) a déclaré recevable le projet d’offre publique de retrait (OPR) visant les actions de Centrale Danone déposé à l’initiative de Compagnie Gervais Danone. « L’AMMC déclare recevable le projet d’offre publique de retrait initié par Compagnie Gervais Danone, sur les actions Centrale Danone au prix unitaire de 550 dirhams », indique l’Autorité dans un avis.

Cette opération portera sur la totalité des actions non détenues par Compagnie Gervais Danone, soit un total de 30.135 actions, représentant 0,32% du capital et des droits de vote de Centrale Danone, précise la même source. Les actionnaires de Centrale Danone auront la possibilité d’apporter, intégralement ou partiellement, leurs actions à l’offre, souligne l’AMMC, notant que la compagnie Gervais Danone s’engage à acquérir de manière ferme et irrévocable la totalité des actions apportées par les actionnaires de Centrale Danone dans le cadre de l’OPR. Et d’ajouter que dans le cadre de cette opération, aucun seuil de renonciation à l’offre n’est prévu par l’Initiateur.

Le calendrier définitif de l’opération sera fixé ultérieurement, fait savoir l’AMMC, relevant qu’il doit être préalablement validé par la Bourse de Casablanca. En outre, l’AMMC indique avoir demandé à la Bourse de Casablanca de reprendre la cotation de la valeur de Centrale Danone le mercredi 16 février 2022.