L’Orchestre Philharmonique du Maroc a animé l’émission « La fête de la chanson à l’orientale » qui sera diffusée ce samedi 4 septembre sur France 2 à 20h05 heure marocaine.

Enregistrée à Marrakech, ce programme culturel est aussi l’occasion de mettre en valeur la destination Maroc et de contribuer à son rayonnement culturel et touristique.

Plus d’une vingtaine d’artistes de renommée internationale ont répondu présents à l’invitation, parmi lesquels Maitre Gims, Enrico Macias, Amir, Amel Bent, Carla Bruni, Camelia Jordana, Slimane et Vitta, Dany Brillant etc. Ils ont tous été accompagnés par les musiciens de l’Orchestre Philharmonique du Maroc* au sein duquel étaient intégrés des élèves du programme INDH Mazaya** porté par la Fondation Ténor pour la Culture, sous la direction de la pianiste-concertiste et chef d’orchestre Dina Bensaïd.

Cet évènement fut rendu possible grâce à l’ONMT qui en a assuré l’encadrement et la logistique.