Avec 230 avocats répartis dans 13 bureaux notamment à Paris, Dubaï, Hong Kong, Shanghai et Tokyo, LPA-CGR est l’un des premiers cabinets d’avocats d’affaires français internationaux.

LPA-CGR est présent depuis plus de dix ans sur le continent africain, avec l’ouverture successivement de bureaux à Alger (2007), à Casablanca (2009) et au Cameroun (2016).

Véritable plate-forme de services juridiques panafricaine, les avocats et juristes du bureau de Casablanca traitent des dossiers nationaux, mais aussi transfrontaliers sur les axes Europe – Moyen-Orient – Asie et Afrique, notamment en droit OHADA.

Le renforcement de l’équipe dirigeante du bureau de Casablanca intervient dans un contexte où le Maroc joue un rôle international majeur, tant en raison de son positionnement dans le projet géopolitique chinois « la Ceinture et la Route » que de son rôle dans la mise en œuvre opérationnelle de la zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf).

« Les enjeux sectoriels exigent de mobiliser les savoir-faire existants dans nos différents bureaux. » commente Lina. « Nous mettons notre disponibilité, l’anticipation des besoins et le pragmatisme au cœur de notre métier. » ajoute Romain.

« Les équipes LPA-CGR se mobilisent de manière collaborative, en mode projet, à Tokyo, Dubaï, Casablanca ou dans n’importe lequel de nos bureaux. Accompagner par exemple un client japonais de premier plan dans l’implantation et le développement de ses activités sur le continent africain demande une agilité culturelle que peu de cabinets peuvent offrir aujourd’hui. » soulignent Lina et Romain.

Les expertises combinées des avocats et juristes qui composent le bureau et leur connaissance de l’écosystème marocain et africain permettent au cabinet d’accompagner de grands groupes français et internationaux dans les secteurs clefs de l’économie, notamment l’automobile, l’éducation, l’immobilier, l’offshoring ou encore la santé.

Lina Fassi-Fihri, associée gérante à Casablanca, avocate au Barreau de Paris, intervient depuis plus de 13 années sur les aspects de l’accompagnement juridique des entreprises et particulièrement en droit du travail) y compris les plus difficiles (transfert de salariés et plan sociaux). Déléguée à la protection des données (DPO), elle conseille les entreprises sur la conformité aux cadres légaux tant marocains qu’européens.

Romain Berthon, associé-gérant du bureau de Casablanca et associé au bureau de Paris, avocat au Barreau de Paris, intervient en droit des affaires et spécialement en droit immobilier (transaction d’actifs ou de titres) depuis plus de 15 années, en France et en Afrique (Algérie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Maroc, Nigéria, Sénégal). Il assiste une clientèle institutionnelle (propriétaires, utilisateurs ou professionnels). Il intervient sur des actifs variés : bureaux, centres commerciaux, cliniques, complexes immobiliers, écoles, complexes hôteliers, industries (automobiles, aéronautiques), résidentiel, villes vertes