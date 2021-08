L’Université hébraïque de Jérusalem et l’Université Ben Gourion du Néguev ont signé des accords de partenariat historiques avec l’Université Mohammed VI Polytechnique de Benguerir.

Le but est de promouvoir les collaborations universitaires, mais également les recherches et l’innovation à l’échelle mondiale ainsi l’échange de publications et de matériel universitaire.

Des échanges d’étudiants sont également au programme.