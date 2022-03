Dans le cadre des efforts visant à développer un vivier de compétences hautement qualifiées au service du centre financier de Casablanca, Casablanca Finance City a accueilli le samedi 26 février 2022 la finale Maroc du CFA Institute Research Challenge 2022.

Le Chartered Financial Analyst (CFA) Institute est l’Association mondiale des professionnels de l’investissement qui établit la norme en matière d’excellence professionnelle. C’est une source mondialement reconnue au sein de la communauté financière

Le CFA Institute Research Challenge est une compétition annuelle mondiale entre équipes d’étudiants dans la préparation d’un dossier d’investissement. Les étudiants sont testés sur leurs capacités de recherche, d’analyse et de valorisation d’une société cotée à la bourse de Casablanca et de présentation du rapport devant un jury de professionnels de l’investissements.

L’Université Al Akhawayn a remporté cette édition de la finale 2022 du CFA Research Challenge et les étudiants vainqueurs se sont qualifiés à la finale régionale MENA où elles affronteront les équipes de Bahreïn, Qatar, Égypte, Émirats, Jordanie, Koweït, Liban, Oman et de l’Arabie Saoudite.

Lors de cette finale nationale, la compétition a réuni, outre l’Université Al Akhawayn, l’Ecole Nationale des Sciences Appliquées (ENSA) d’Agadir, l’Ecole Nationale de Commerce et de Gestion (ENCG) d’El Jadida, et l’Institut Supérieur de Commerce et d’Administration des Entreprises (ISCAE) de Casablanca.

En tant que place financière, CFC encourage et accompagne ces actions qui sont de nature à consolider les connaissances et compétences des étudiants locaux dans les domaines de la finance et de l’investissement. L’objectif étant de positionner Casablanca comme un hub d’excellence et de référence dans les métiers de la finance. De même, CFC offrira les frais d’inscription et d’examen du programme CFA de niveau I aux étudiants de l’équipe gagnante.

« En tant que partenaire du CFA Institute depuis 2019, CFC a le plaisir de parrainer et d’accueillir cette finale marocaine du CFA Institute Research Challenge 2022. La présence d’un vivier de talents qualifiés est l’un des piliers d’un centre financier international. La participation en nombre de ces jeunes marque un réel intérêt à poursuivre une carrière dans la finance et à venir enrichir notre pôle financier », déclare Saïd Ibrahimi, CEO de Casablanca Finance City.

« Le CFA Institute Research Challenge met en valeur non seulement les connaissances et l’expertise de ces futurs professionnels de l’investissement, mais également leur engagement envers l’éthique et la conduite professionnelle fondées sur des principes essentiels pour construire un monde meilleur pour les investisseurs. Malgré les défis de la pandémie, tous ces étudiants ont fait preuve d’une résilience et d’une persévérance incroyables. C’est rassurant de voir la prochaine génération de professionnels de l’investissement au Maroc et de savoir que l’avenir de notre industrie est entre de bonnes mains », a déclaré William Tohme, DG de la Région Europe, Moyen-Orient et Afrique du CFA Institute.