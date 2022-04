L’Université Mohammed V de Rabat a été classée première au Maghreb par le Center for World University Rankings (CWUR), qui a dévoilé lundi les résultats de son classement annuel des universités mondiales. L’édition 2022-2023 du « Global 2000 List », élaboré par le CWUR classe les 2.000 meilleures universités sur un total de 19.788 établissements universitaires dans le monde, explique l’Université Mohammed V dans un communiqué, ajoutant que pour la seconde année consécutive, elle se distingue en occupant la première place aux niveaux national et maghrébin.

L’Université de Rabat occupe ainsi le 11e rang aux niveaux arabe et africain et la 950è place au niveau mondial pour l’édition 2022-2023, ajoute le communiqué, notant qu’elle se place dans le top des 4,9% meilleures universités au monde.

Ce classement international se base sur quatre indicateurs clés, à savoir la qualité de la recherche (40%), la qualité de la formation (25 %), les lauréats occupant des postes importants dans les grandes entreprises (25%) et le corps professoral ayant obtenu des distinctions académiques internationales (10%), selon la même source. Les données utilisées pour la notation de la qualité de la recherche proviennent de la base de données scientifique internationale « Web of Science » et cela pour le nombre et la qualité des publications et le nombre de citations dans des revues de qualité sur les 10 dernières années.