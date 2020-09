L’Université Sidi Mohammed Ben Abdellah (USMBA) de Fès a conforté sa place en tête des universités marocaines, pour la troisième fois successive, selon le classement annuel au titre de 2021 du magazine Times. L’Université de Fès se situe dans la catégorie des meilleurs ‘’800-1000’’ établissements universitaires au monde, suivie des universités Hassan II de Casablanca, Ibn Tofail de Kénitra, Cadi Ayyad de Marrakech et Mohammed V de Rabat, toutes classées au-delà de la 1 000ème position. D’après les données du ‘’Times Higher Education University ranking 2021 (THE)’’, l’USMBA a obtenu la note de 59 pour l’indicateur des citations, qui relate l’importance, l’originalité et l’innovation des résultats de recherches publiés par ses chercheurs, contre un score de 53,2 en 2020. Ce classement repose sur cinq critères majeurs : la notoriété académique, la recherche scientifique, les citations, le rayonnement international et les revenus de l’industrie (transfert de connaissances).