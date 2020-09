Des conventions de partenariat pour la commercialisation et la vente en ligne des produits d’artisanat marocains ont été signées, jeudi à Rabat, par le ministère du Tourisme, de l’Artisanat, du Transport aérien et de l’Économie Sociale, à travers la Maison de l’artisan et des plateformes de commerce électronique.





Cette initiative est le fruit d’un premier appel à manifestation d’intérêt lancé par la Maison de l’artisan et ayant permis de retenir sept partenaires exerçant sur des marchés divers et ciblant une large gamme de produits d’artisanat, à savoir Chic Intemporel, Jumia, Epicerie verte, My Tindy, Tribaliste, Anou et Gold In.





Il s’agit de plateformes numériques généralistes et d’autres spécialisées dans les produits d’artisanat, dans des marchés de niches et de plateformes d’artisanats ou de coopératives d’artisans issues notamment du milieu rural.