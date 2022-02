La Commission Nationale de Contrôle de la Protection des Données à caractère Personnel (CNDP) et l’Université Sultan Moulay Slimane (USMS) ont signé, ce lundi à Béni Mellal, une convention de partenariat qui formalise l’adhésion de l’USMS au programme Data-Tika de la CNDP.

Ainsi, l’USMS est la première université publique marocaine à signer une telle convention avec la CNDP et à adhérer au programme Data-Tika qui vise à renforcer et à promouvoir la protection des données à caractère personnel.

A travers cette convention, qui a été signée par le président de l’USMS, Nabil Hmina, et le président de la CNDP, Omar Seghrouchni, les deux parties visent notamment à promouvoir des partenariats et des formations de pointe sanctionnées par des masters et des doctorats en matière de traitement et de protection des données à caractère personnel.

Les deux parties seront également en mesure d’élaborer et de mettre en oeuvre des cycles de formation continue diplômante, qualifiante ou certifiante, renforcer la recherche et le développement dans les domaines de la protection des données à caractère personnel et également encourager les échanges d’expertises sur des sujets et thématiques d’intérêt commun.

Dans une déclaration à la chaîne M24, le président de la CNDP a indiqué à cette occasion que l’adhésion de l’USMS au programme Data-Tika vise une collaboration sur trois volets offerts par la CNDP, à savoir, le renforcement de la conformité de l’USMS à la loi 09-08 relative à la protection des données physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel, l’inversion du paradigme et projets de l’USMS liés à la Data et enfin l’alimentation des lignes directrices pour les briques de confiance.

Dans le détail, il s’agit principalement d’accompagner l’USMS dans le processus de mise en conformité avec la loi 09-08, d’organiser des sessions de formation des formateurs sur la protection des données à caractère personnel ainsi que d’ateliers et brainstormings sur les usages de données tels qu’envisagés par l’USMS et son écosystème dans le cadre de ses développements métiers et positionnements stratégiques futurs, a-t-il expliqué.

Il est également question d’identifier les différentes problématiques de l’USMS liées à la protection des données à caractère personnel, a ajouté Seghrouchni, relevant que la signature de cette convention marque le démarrage effectif d’un travail qui va durer plusieurs mois et au terme duquel il sera procédé à la publication des résultats de cette première collaboration avec une université publique marocaine.

« La CNDP est aujourd’hui passée à une phase où elle souhaite travailler dans les territoires et entend utiliser le tissu des universités et des collectivités territoriales pour pouvoir normaliser la protection des données au niveau des régions », a-t-il fait savoir.

Pour sa part, le président de l’USMS a souligné l’extrême importance que revêt la signature de cette convention qui permettra de renforcer et de développer davantage la protection des données à caractère personnel au niveau de l’université et de l’ensemble de ses usagers aussi bien les étudiants que le personnel administratif, technique et le corps professoral étant donné les risques grandissant liés à la cybercriminalité et aux crimes informatiques.

Hmina a relevé à cet égard que cette convention sera suivie par un certain nombre d’actions de sensibilisation et de conférences dans l’objectif d’ancrer progressivement ce concept de protection des données à caractère personnel tant bien au sein de l’université que dans l’ensemble de l’écosystème de la région.

Afin d’assurer le suivi et l’exécution de cette convention, la CNDP et l’USMS mettront en place un comité conjoint qui aura pour mission notamment de définir le plan d’action et les modalités de réalisation des objectifs de cette convention, d’évaluer les actions réalisées et de décider des mesures correctives éventuelles.