Le ministre de la Justice Mohamed Benabdelkader a reçu à Rabat une délégation française de l’association StopCorruption, conduite par le coprésident de l’association et ancien ministre français des Finances, Michel Sapin, qui effectue une au Maroc dans le cadre des préparatifs pour le Forum africain sur la gouvernance et la lutte anti-corruption, prévu l’année prochaine dans le Royaume.

Et au cours de cette entrevue, Benabdelkader a mis en avant l’importance de choisir le Maroc pour accueillir ce Forum, un évènement qui sera marqué par une forte présence académique et de chercheurs universitaires, mais aussi de responsables de diverses institutions gouvernementales et non gouvernementales concernées, relevant que le forum sera organisé en partenariat avec l’Université internationale de Rabat.