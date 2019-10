Le Chef du gouvernement Saâd Dine El Otmani a tenu, lundi à Rabat, une réunion avec les représentants des centrales syndicales les plus représentatives et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) en vue de leur présenter les dispositions générales du Projet de Loi de Finances (PLF) 2020.

Dans un communiqué, le département du chef du gouvernement a fait savoir que cette réunion, qui s’inscrit dans le cadre du respect des engagements du 25 avril 2019 dans la perspective d’institutionnaliser le dialogue social, se tient avant la présentation du PLF au Conseil de gouvernement, et vise à permettre aux partenaires économiques et sociaux de faire part de leur avis et propositions concernant ce projet de loi.

Cité dans le communiqué, El Otmani a souligné que le gouvernement reste ouvert à toutes les propositions, relevant qu’à travers cette rencontre annuelle, l’exécutif tente de rassembler les avis et prendre connaissance des attentes des partenaires économiques et sociaux par rapport aux différentes questions pour affiner certaines des dispositions du PLF avant de le présenter au conseil de gouvernement.