Infomédiaire Maroc – L’influent magazine américain, The Atlantic, a loué, les efforts déployés par le Maroc, sous le leadership du Roi Mohammed VI, en matière de lutte anti-terroriste, dans le cadre d’une approche préventive avant-gardiste, qui a fait ses preuves en interne et sur les plans régional et international.

« C’est dans cette optique que le Maroc s’est démarqué par son approche préventive visant à attaquer et déconstruire les idéologies radicales à la racine, tant et si bien que le Royaume joue aujourd’hui un rôle essentiel dans ce débat qui engage l’ensemble de la communauté internationale », souligne la publication américaine, dans une analyse sur le rôle des Mourchidates, signée Dina Temple-Raston.

Parmi les initiatives mises en place, sous le leadership du Souverain, poursuit The Atlantic, figure la création, il y a 11 ans, de l’Institut Mohammed VI pour la Formation des Imams, Mourchidines et Mourchidates qui forme notamment des jeunes femmes prédicatrices à prêcher l’Islam du juste milieu, de l’altérité et de la tolérance dans les 4 coins du pays.

Rédaction Infomédiaire