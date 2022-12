Le ministre de la Santé et de la Protection Sociale, Khalid Ait Taleb, a présenté, mardi à Kigali, l’expérience marocaine distinguée en matière de lutte contre la pandémie de Covid-19.

Intervenant lors d’une session ministérielle de haut niveau, dans le cadre des travaux de la 2ème Conférence internationale sur la Santé publique en Afrique, le ministre marocain a relevé que l’expérience marocaine a été caractérisée par l’unité de la source de décision et les mesures proactives, notant que grâce à la vision éclairée de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a réussi à prendre les bonnes décisions.

Dès l’enregistrement du premier cas d’infection à la Covid-19, SM le Roi a donné Ses Hautes instructions pour prendre un ensemble de dispositions et de mesures de prévention, a rappelé M. Ait Taleb, notant que l’état d’urgence sanitaire a été déclaré, tandis que le système de Santé national a été soutenu.

Un ensemble de mesures socio-économiques d’accompagnement ont été lancées, permettant d’éviter les pires scénarios au Royaume, a-t-il indiqué, ajoutant qu’une commission mixte a été formée, formée de représentants du ministère de la Santé, de la Gendarmerie royale, des services de médecine militaire, du ministère de l’Intérieur et de la Protection civile, afin de faire le suivi de la situation épidémiologique et prendre les dispositions et les mesures préventives nécessaires.

Durant la première vague de la pandémie, le système de Santé a fait face à de nombreux défis, liés notamment au manque enregistré au niveau des ressources humaines et des équipement médicaux nécessaires, a ajouté le responsable gouvernemental, expliquant que les efforts déployés durant la période de confinement ont permis de renforcer la résilience du système de santé et sa capacité à prendre en charge les patients Covid, notamment dans les unités de réanimations, où les lits sont passés de 694 à 2.650 en un temps record.

Des efforts diplomatiques importants ont été fournis lors de la période de fermeture des frontières, ayant permis d’acheminer un maximum d’équipements médicaux pour faire face à la pandémie, tandis que les industries locales ont été transformées vers la production de masques de protection et de tests de dépistage, a-t-il poursuivi.

Dans le cadre de cette approche anticipative, le Maroc a été l’un des premiers pays à signer des conventions pour les tests cliniques des vaccins anti-Covid, ce qui a permis au Royaume de garantir des quantités importantes de doses, a relevé M. Ait Taleb, mettant en lumière la réussite de la campagne de vaccination qui avait pour objectif de garantir une immunité collective à travers la vaccination du plus grand nombre de citoyens.

Selon lui, « personne ne détient une recette déterminée pour répondre à une pandémie donnée. Chaque pays est capable de faire face aux défis rencontrés par son système de santé en fonction de ses capacités et son propre contexte ».

Organisée du 13 au 15 décembre, par l’Union africaine (UA) et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies, en coopération avec le ministère rwandais de la Santé et le Centre biomédical du Rwanda, la conférence vise l’examen des défis sanitaires auxquels fait face l’Afrique et les moyens de mettre en place des systèmes de santé continentaux plus résilients et plus durables.

L’évènement ambitionne également l’établissement d’une plateforme unique pour les chercheurs et les experts africains, ainsi que les autres parties prenantes, pour échanger les visions et les résultats des recherches dans le domaine de la Santé publique, notamment dans le sillage d’une nouvelle ère de la coopération scientifique renforcée et de l’innovation à travers le continent.

Les travaux de la Conférence sont axés sur les moyens de créer des systèmes de santé plus résilients, capables de répondre plus efficacement aux prochaines crises sanitaires et traiter les maladies chroniques transmissibles.