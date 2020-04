Dans le cadre de l’élan de solidarité nationale impulsé par le Roi Mohammed VI pour faire face à la propagation du Coronavirus (Covid-19) au Maroc, Huawei affirme son soutien fort et sincère au Royaume et sa volonté de mettre à profit son expertise et savoir-faire au service de l’Etat et de la population marocaine.

Dans un communiqué parvenu à Infomédiaire Maroc, la société indique que cette décision a été prise à l’issue d’une réunion tenue entre le Chef du Gouvernement, Saad Dine El Otmani, et du Président Huawei North Africa, Jibin Cao. Le Directeur Général de Huawei Maroc, Guohui Zhao, était également présent à cette rencontre. Les responsables de Huawei ont passé en revue les différentes actions entreprises par l’entreprise et ce afin d’accompagner au mieux le Royaume dans sa lutte effrénée contre la propagation du Coronavirus.

Ainsi, cette collaboration fructueuse a permis la mise en place d’un système de communication à distance entre différents départements et intervenants des institutions publiques, à travers la technologie de téléconférence. Aussi, la société Huawei a offert au département de la santé marocain, l’accès gratuit à distance à une plateforme d’intelligence artificielle, afin d’accélérer la phase de diagnostic des malades.

Ces deux solutions devraient permettre aux responsables gouvernementaux et aux autorités nationales de gérer efficacement cette crise sanitaire. L’entreprise affirme que le déploiement de ces projets technologiques, expérimentés avec succès en Chine et dans d’autres pays, contribuerait à l’endiguement de l’épidémie de Coronavirus au Maroc et à l’amélioration des contrôles sanitaires au sein des établissements marocains.

Le Chef du gouvernement, Saad Dine El Otmani, a salué l’engagement et la parfaite coopération de l’entreprise : « Au nom du gouvernement du Royaume du Maroc, je voudrais vous exprimer ma gratitude pour cette action de solidarité dans un domaine qui revêt une grande et urgente priorité, eu égard au contexte sanitaire national et international ».

Pour sa part, Jibin Cao, Président Huawei North Africa a affirmé l’engagement fort de l’entreprise pour soutenir les efforts acharnés du gouvernement marocain dans sa lutte contre cette pandémie : « En tant qu’acteur majeur et pionnier de la technologie, Huawei met son savoir-faire et son expertise à la disposition du gouvernement Marocain pour lutter contre la propagation du Coronavirus et pour accompagner et stimuler la transformation digitale du pays, notamment en réponse aux urgences publiques majeures ».