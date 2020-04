Le président du Conseil de la région Casablanca-Settat, Mustapha Bakkoury, a examiné, ce jeudi, la lutte anti-coronavirus avec la femme d’affaires chinoise Chen Lihua, qui est à la tête de grandes compagnies de construction et de matériel, notamment dans la province de Shandong.

L’échange, qui s’est déroulé au siège du Conseil à Casablanca, s’inscrit dans le cadre de la participation de la première région du Royaume à l’effort national de lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus (Covid-19).

En droit fil des bonnes relations avec la région de Ningxia et Shandong, des contacts ont été établis avec leurs responsables respectifs, en vue de tirer profit de leur expérience dans la lutte anti-coronavirus, a expliqué Bakkoury, qui était accompagné de son 3ème vice-président Abdelhamid Jmahri.

Les deux régions ont répondu en toute célérité à cette demande en faisant don d’importants lots de tests de dépistage et autres matériels de santé, notamment des respirateurs artificiels qui seront réceptionnés dans les prochains jours, a-t-il révélé.

Bakkoury s’est, d’autre part, déclaré prêt à intensifier les échanges avec les entités territoriales dans la République populaire de Chine, aux fins de renforcer la coopération économique et sociale entre les deux pays.

Chen Lihua a, de son côté, exprimé la disposition de son groupe à aider la région de Casablanca-Settat à faire face à la pandémie, à travers la construction d’une structure hospitalière dans les meilleurs délais, à la faveur de l’expertise accumulée en la matière.

Le groupe industriel chinois est aussi disposé à fournir des équipements médicaux et des appareils de décontamination à la région, a ajouté Mme Chen, présidente de Tai’an Xin Luming New Materials et de Shandong Lufeng Special Car.